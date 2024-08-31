Результаты предстоящих выборов в ФРГ вполне способны погрузить страну в политический кризис. Против «Альтернативы для Германии» развернули настоящую войну, а простые немцы отчаянно поливают правительство грязью после принятых им решений. И политические склоки едва ли добавят Германии стабильности, объяснил Telegram-каналу 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

В Германии совсем скоро пройдут выборы в восточных землях, и их возможный результат уже сейчас называют политическим землетрясением. Я бы не был столь резок в формулировках, но вполне возможно, что в стране может начаться политический кризис.

Дело в том, что по всем опросам восточные немцы собираются голосовать за партию Сары Вагенкнехт и «Альтернативу для Германии», за вторую даже больше. А эти две партии являются ярыми противниками тех, кто сегодня руководит Германией. Особенно «Альтернатива для Германии», против которой развязали самую настоящую травлю и откровенную войну.

Но выглядит все это сейчас очень глупо и нелепо. Особенно в контексте последних событий в ФРГ.