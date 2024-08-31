Глупая травля и нелепая война. Зачем немецкие власти накинулись на АдГ
Блогер «Голос Мордора»: на АдГ перед выборами в Германии начали травлю
Результаты предстоящих выборов в ФРГ вполне способны погрузить страну в политический кризис. Против «Альтернативы для Германии» развернули настоящую войну, а простые немцы отчаянно поливают правительство грязью после принятых им решений. И политические склоки едва ли добавят Германии стабильности, объяснил Telegram-каналу 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».
Далее — его прямая речь.
В Германии совсем скоро пройдут выборы в восточных землях, и их возможный результат уже сейчас называют политическим землетрясением. Я бы не был столь резок в формулировках, но вполне возможно, что в стране может начаться политический кризис.
Дело в том, что по всем опросам восточные немцы собираются голосовать за партию Сары Вагенкнехт и «Альтернативу для Германии», за вторую даже больше. А эти две партии являются ярыми противниками тех, кто сегодня руководит Германией. Особенно «Альтернатива для Германии», против которой развязали самую настоящую травлю и откровенную войну.
Но выглядит все это сейчас очень глупо и нелепо. Особенно в контексте последних событий в ФРГ.
Буквально в течение одной недели перед выборами — два террористических акта с ножами. Первый, в Золингене, потряс Германию по-настоящему. Вспомнили даже «муттер» Меркель с ее призывами принимать беженцев.
А власти развернули такую бурную антитеррористическую деятельность, что немцы в удивлении разинули рты. Оказывается, для борьбы с террором надо просто запретить ножи с лезвием длиной больше шести сантиметров.
Одна террористическая организация уже поглумилась над этим предложением и призвала использовать молотки. Ну, может, тогда власти запретят и молотки. А потом еще ложки и вилки и еще что-нибудь.
Еще демонстративно, на военном самолете, отправили домой 28 афганцев, которые совершили преступления на территории Германии. Вот прямо буквально через день после резни в Золингене. Чтобы немцы увидели, как о них заботится родная власть. Но немцы не оценили и начали поливать эту самую власть грязью. Но это же происки АдГ, да?
Кстати, борьба с АдГ принимает совсем абсурдные формы. Например, в одном из супермаркетов призыв не голосовать за эту партию напечатали прямо на еженедельном буклете с различными акциями и скидками. Про тот ад лжи, который царит в прессе, можно вообще не говорить.
Но еще и не факт, что АдГ победит на выборах в Восточной Германии: их противники очень хорошо умеют играть в «демократию». Не исключено, что выборы постараются подделать или же вообще сорвать. Но вряд ли это добавит Германии политической стабильности.