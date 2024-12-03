Маск назвал самую большую угрозу человечеству
Маск назвал падение уровня рождаемости самой большой угрозой для человечества
Падение рождаемости стало для человечества самой глобальной угрозой за все время существования. Американский бизнесмен, основатель SpaceX и глава Tesla Motors Илон Маск заявил об этом в соцсети X.
Он прокомментировал публикацию с инфографикой на основе данных Отдела народонаселения ООН. По подсчетам ученых, средний уровень рождаемости сильно снизился с 1960-х годов по всему миру. Маск увидел в этом серьезную проблему.
«Сильнейшее падение уровня рождаемости — самая большая угроза, с которой человеческая цивилизация сталкивалась до сих пор», — заявил предприниматель.
Сам Макс, являясь самым богатым человеком, стал отцом не менее 11 детей от директора по спецпроектам компании Neuralink Шивон Зилис, певицы Граймс и писательницы Джастин Уилсон. В прессу попала история о том, как бизнесмен предложил сотруднице SpaceX родить от него ребенка, но дама отказалась.