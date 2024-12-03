Маск назвал самую большую угрозу человечеству

Маск назвал падение уровня рождаемости самой большой угрозой для человечества

Фото: РИА «Новости»

Падение рождаемости стало для человечества самой глобальной угрозой за все время существования. Американский бизнесмен, основатель SpaceX и глава Tesla Motors Илон Маск заявил об этом в соцсети X.

Он прокомментировал публикацию с инфографикой на основе данных Отдела народонаселения ООН. По подсчетам ученых, средний уровень рождаемости сильно снизился с 1960-х годов по всему миру. Маск увидел в этом серьезную проблему.

«Сильнейшее падение уровня рождаемости — самая большая угроза, с которой человеческая цивилизация сталкивалась до сих пор», — заявил предприниматель.

Сам Макс, являясь самым богатым человеком, стал отцом не менее 11 детей от директора по спецпроектам компании Neuralink Шивон Зилис, певицы Граймс и писательницы Джастин Уилсон. В прессу попала история о том, как бизнесмен предложил сотруднице SpaceX родить от него ребенка, но дама отказалась.

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