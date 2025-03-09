Маск предложил один способ, чтобы закончить конфликт на Украине

Американский Илон Маск заявил, что эффективным способом урегулирования ситуации на Украине может стать применение ограничительных мер в отношении наиболее влиятельных представителей украинской бизнес-элиты, особенно тех, кто имеет собственность в княжестве Монако.

«Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов, особенно на тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке», — написал Маск в соцсети Х.

Ранее Маск отметил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы конфликт был бесконечным, а «взяточническая мясорубка» продолжалась.

Так он прокомментировал пост президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что Штаты не могут мириться со словами президента Зеленского о том, что конфликт на Украине еще далек от завершения. Трамп назвал это заявление «худшим» из всех, что мог сделать глава Украины.

По мнению Маска, Зеленский уничтожил себя в глазах американцев.