«Это просто ужасно». Маск резко высказался о намерениях Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы война была бесконечной. Об этом в соцсети Х американский миллиардер и глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск.

«Зеленский хочет вечной войны, бесконечной взяточнической мясорубки. Это просто ужасно», — написал предприниматель.

Такое заявление он сделал, комментируя сообщение президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, в котором он заявил, что Соединенные Штаты не будут мириться со словами Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине еще очень далеко. Американский лидер назвал это заявление «худшим заявлением» из всех, что только мог сделать глава Украины.

Ранее в Соединенных Штатах оценили, что может произойти с Украиной в случае остановки военной помощи от США. Американские эксперты предсказали «паралич» ВСУ спустя всего несколько недель после прекращения помощи.