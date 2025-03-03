Трамп назвал «худшим заявлением» слова Зеленского о нескором окончании конфликта

Президент США Дональд Трамп назвал слова украинского лидера Владимира Зеленского о нескором окончании конфликта «худшим заявлением». Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть это долго! Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки», — отметил Трамп.

Презилент США также напомнил, что на встрече с Зеленским европейские лидеры заявили, что не смогут выполнить эту работу без Америки.

Перед вылетом из Великобритании Зеленской пообщался с журналистами и заявил, что до соглашения об окончании конфликта с Россией очень далеко. Он заявил, что никто ничего еще даже не начинал.