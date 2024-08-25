«Сегодня Telegram. Завтра будет Х». Маск не исключил мер против своей соцсети

Американский миллиардер Илон Маск предполагает, что власти могут взяться за принадлежащую ему соцсеть Х после ареста основателя Telegram Павла Дурова в Париже. Соответствующий комментарий он оставил под постом американского предпринимателя Вивека Рамасвами.

«Сегодня Telegram. Завтра будет Х», — написал Рамасвами.

Маск ответил смайлом в виде числа 100, подчеркнутого дважды.

Аналогичный прогноз дал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он заявил, Маска могут арестовать в Париже, как только он там появится.

Политолог Сергей Станкевич также считает, что Маску пока следует воздержаться от поездок в Европу, поскольку его может ждать та же участь, что и Дурова. По словам эксперта, на Евросоюз нашло какое-то затмение.