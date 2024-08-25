Американский политик Рамасвами предрек Маску судьбу Дурова

Политик Рамасвами: соцсеть X столкнется с теми же проблемами, что и Telegram

lukomore. org/Global Look Press
Фото: lukomore. org/Global Look Press

Платформа X предпринимателя Илона Маска рискует в будущем столкнуться с теми же трудностями, что и мессенджер Telegram и его основатель Павел Дуров. Об этом в соцсети X заявил бывший участник предвыборной гонки в США Вивек Рамасвами.

«Сегодня Telegram. Завтра будет [соцсеть] X», — написал он.

Франция арестовала Дурова, когда тот на один вечер прилетел в Париж на частном самолете из Азербайджана. Французский телеканал TF1 сообщил, что предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы, так как ему могут предъявить обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.

Следователь из Франции рассказал, что Дуров знал о возможности ареста, но все равно прибыл в страну. По его словам, предпринимателю вменяют бездействие за нежелание модерировать контент в Telegram и отказ от сотрудничества со следствием. По информации прессы, Дуров прибыл в Париж вместе с телохранителем и помощницей.

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