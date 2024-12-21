Маск заявил, что России не хватит денег нанять его агентом

Из-за привычки выражать собственное мнение американского бизнесмена Илона Маска не раз обвиняли в работе на Кремль. Он ответил в соцсети X , что Россия не смогла бы оплатить его услуги.

Журналист и писатель из Малайзии Иэн Майлз Чонг упомнялу в одном из обсуждений фразу «русский актив». На это Маск ответил, что не мог бы стать таковым.

«Россия никогда не могла позволить себе меня», — ответил он.

Маск является самым богатым человеком в мире. Он является основателем SpaceX, главным исполнительным директором Tesla Motors и владеет соцсетью X. В 2024 году состояние бизнесмена увеличилось на 120 миллиардов долларов, до максимальных 347,8 миллиарда долларов.

Американец выступил против наращивания трат США на Украину и поддержал республиканца Дональда Трампа на президентских выборах. Бывший заместитель госсекретаря Виктория Нуланд обвинила Маска в связях с Россией.