«Надо запасаться попкорном». Трамп выгонит геев и лесбиянок из Пентагона

Дональд Трамп, одержав победу на выборах президента США, предложил на должность министра обороны Пита Хегсета, известного ведущего Fox News и ветерана армии. Политолог Вадим Сипров в интервью 360.ru отметил, что новый американский лидер пойдет по пути назначения людей идейно мотивированных и с традиционными ценностями, а это может привести к конфликту.

«Они все традиционалисты. В связи с этим уже прогнозируется конфликт между нынешним руководством Министерства обороны Соединенных Штатов и Питом Хегсетом», — подчеркнул он.

Вакханальную лавочку прикроют

Разногласия, по мнению политолога, возникнут как раз на основе восстановления в американской армии традиционных ценностей — не будет квот для геев* или лесбиянок*.

«Он (Хегсет — прим. ред.) будет закрывать эту лавку и вакханалию. То есть армия должна быть армией», — сказал Сипров.

Политолог отметил: если проанализировать все те фигуры, которые «прошли во второй тур кандидатов на руководящие должности в новой администрации», можно с уверенностью сказать, что они объединены не только личной лояльностью к Дональду Трампу, но и общими идеями.

Бизнесмены в политике

Трамп также объявил, что предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами будут работать над тем, чтобы американская администрация избавилась от правительственной бюрократии и сократила избыточное регулирование.

«Но все-таки политика и бизнес — это очень разные вещи. Сам Дональд Трамп споткнулся на своем первом сроке, потому что на него он пришел как бизнесмен и пытался построить управление по принципам большой корпорации. Ничего не получилось», — обратил внимание Сипров.

Тем не менее бизнесмены возглавят Министерство по повышению эффективности правительства при новой администрации Дональда Трампа.

«Про что это? Во-первых, про антикоррупционную кампанию, которую Трамп уже анонсировал. Во-вторых, про сокращение государственных расходов», — пояснил собеседник 360.ru.

Эксперт напомнил, что Маск ранее делал очень серьезную заявку о необходимости сократить госрасходы на два триллиона долларов. А сейчас Соединенным Штатам крайне важно принять меры для замедления роста государственного долга.

Останутся ли демократы

Сипров рассказал, что с приходом Трампа к власти все ключевые посты займут «республиканские комиссары». Часть бюрократов останется на своих местах, предположил политолог, но при этом власти выработают достаточно жесткие критерии по эффективности работы того или иного чиновника.

«То есть будет происходить примерно то же самое, что сейчас у нас в Министерстве обороны. Поэтому там будут и громкие отставки, и эффектные внезапные посадки. Много интересного будет, так что надо запасаться попкорном», — добавил он.

Ранее команда Трампа уже анонсировала кадровые чистки в Пентагоне. Президент создаст «военный совет» из влиятельных отставников, которые смогут выдвигать предложения об увольнении тех или иных генералов и адмиралов.

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