Сегодня 16:26 Свобода молчания. Американские глобалисты возмущены разгулом плюрализма в соцсети Маска Публицист Белов: американские глобалисты сами не могут решить, чей Маск шпион 0 0 0 Фото: IMAGO/Faye Sadou / Global Look Press Эксклюзив

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С приближением выборов в США — а они пройдут уже в ближайший вторник, 5 ноября — влиятельные сторонники демократов обеспокоилась утратой рычагов управления свободой слова в Америке и по всему миру.

Так, печально известная Виктория Нуланд (ныне уже бивший заместитель Госсекретаря), рассуждая о «вмешательстве России» в американский изобретательный процесс (надо же им подготовить почву для будущих объяснений причин провала Камалы Харрис), заявила: с тех пор как предприниматель-миллиардер Илон Маск купил социальную сеть Twitter, переименовав ее в Х, изолировать обывателя от «неправильного», с точки зрения глобалистов, контента стало решительно невозможно. «У России есть и совершенно новый, очень, очень мощный инструмент — Илон Маск и X. Знаете, в 2020 году компании соцсетей совместно с правительством США усиленно работали над модерацией контента, чтобы попытаться удалить контент в момент его появления. Но в этот раз Илон Маск напрямую говорит с Кремлем, и каждый раз, когда русские выкладывают что-то подобное, это набирает пять миллионов просмотров на X, прежде чем кто-то успевает удалить контент. Так что это довольно опасно», — пожаловалась Нуланд

Фото: Jen Golbeck/Keystone Press Agency / Global Look Press

Нет, действительно, черт знает что такое?! Эти «проклятые русские» набирают миллионные просмотры, собирают лайки, комментарии, влияют на неокрепшие умы граждан США. И все это без позволения и контроля со стороны либералов-глобалистов. Это ж так Бог знает до чего можно дойти?! Самое ужасное, что помогает им в этом влиятельный американский бизнесмен. Разумеется, не просто так.

Илон Маск — русский шпион. Нет. Да! Или даже китайский? Похоже, американские «ревнители» свободы слова еще и сами толком не разобрались.

Как пишет The Wall Street Journal, по данным, полученным изданием от нескольких действующих и бывших государственных чиновников США, Европы и даже России, начиная с конца 2022 года Маск поддерживает тесный контакт с президентом Россиии Владимиром Путиным. «Миллиардер и глава Кремля обсуждают геополитические, деловые и даже личные вопросы. В одном из разговоров Путин якобы просил Маска не активировать его систему спутниковой связи Starlink на Тайване. Таким образом Путин оказал услугу своему союзнику и главе Китая Си Цзиньпину. Если эти сведения подтвердятся, это может дорого стоить Илону Маску: через свою компанию SpaceX миллиардер имеет доступ к секретным данным космических программ США. Будет поставлен вопрос, не передавал ли он их в обмен на политические услуги», — подчеркнули журналисты WSJ.

Фото: Global Look Press

Выводов не будет. Разговоры о том, что хваленая свобода слова на Западе давно превратилась в свободу молчания, стали уже общим местом. Повторятся смысла нет. Во-первых, потому что ничего не изменится, а во-вторых, потому что на самом деле так было всегда. Просто до поры до времени тамошние либералы умели все это скрывать, используя более тонкие методы влияния на общественное мнение. Но нынче, когда, как уже было сказано, былые рычаги управления массами перестают работать, им не до тонкостей и сантиментов — в арсенале лишь железный кулак и колючая проволока. Все по классике.