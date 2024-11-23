Маск побил собственный рекорд и снова стал самым богатым человеком в мире

Состояние основателя SpaceX, главного исполнительного директора Tesla Motors и владельца соцсети X Илона Маска за последний год увеличилось почти на 120 миллиардов долларов. Он побил собственный рекорд и вновь возглавил рейтинг самых богатых людей, сообщило агентство Bloomberg .

Состояние Маска достигло исторического максимума в 347,8 миллиарда долларов — почти на 120 миллиардов больше, чем год назад. Предыдущий рекорд бизнесмен поставил в 2021 году, когда имел 340,4 миллиарда долларов.

Восемь из 10 бизнесменов, вошедших в десятку самых богатых людей, заработали состояние в сфере технологий, и лишь один во Франции — остальные трудились в США. Второе место занял основатель Amazon Джефф Безос с 219 миллиардами долларов, третье — сооснователь Oracle Ларри Эллисон с 206 миллиардами. В топ-10 вошли также глава Meta* Марк Цукерберг, владелец группы LVMH Бернар Арно, основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, гендиректор Microsoft Стив Балмер.

Маск известен не только технологическими проектами и громкими высказываниями, но и скупостью. Ради экономии некоторое время он жил в офисе и мылся в волонтерской организации.