Маск назвал Шольца глупцом из-за развала правящей коалиции

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал немецкого канцлера Олафа Шольца после новостей о распаде коалиционного правительства ФРГ и возможности досрочных выборов, назвав его глупцом. Об этом он написал в соцсети X.

«Олаф — глупец», — написал он.

До этого сообщали о коллапсе правящей коалиции из-за отказа министра финансов Кристиана Линднера предусмотреть увеличение финансовой помощи Украине в бюджете ФРГ на 2025 год. Шольц в итоге его уволил.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политическую систему Германии «банановой республикой», пояснив, что она оказалась единственной страной мира, где правительственная коалиция распалась после выборов в США.

В конце октября депутат Бундестага Сара Вагенкнехт назвала немецкое правительство самым глупым в Европе, а Шольца — вассалом США.