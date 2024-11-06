Шольц уволил министра финансов на фоне раскола в правительстве

Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер лишился работы после предложения сформировать новое правительство из-за разногласий по поводу восстановления экономики. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил его в отставку, сообщила газета Die Welt .

Пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Хебештрайт объявил, что Шольц уволил Линднера. Канцлер принял это решение после заседания коалиционного комитета.

Союз Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии в коалиции «Светофора», по информации издания, дал трещину из-за спора по поводу экономической и промышленной политики. Линднер предложил сократить налоги и укрепить фискальную дисциплину, но его идеи вступили в противоречие с многомиллиардной инвестиционной программой министра экономики Роберта Хабека.

На заседании коалиционного комитета Линднер заявил об отсутствии общей основы для поворота в экономической и финансовой политике. Он призвал провести в начале 2025 года выборы, чтобы создать новое правительство Германии «упорядоченным и достойным образом». Шольц отклонил его предложение, а затем отправил министра в отставку.

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