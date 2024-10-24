Канцлер Германии Олаф Шольц поступил очень недальновидно, введя ограничения в отношении газа из России, вследствие чего пострадали многие немецкие компании. Об этом британскому журналу The Economist заявил депутат Бундестага Сара Вагенкнехт.

По ее словам, нынешнее правительство Шольца является самым глупым во всей Европе, а самого политика — как вассала США. Вагенкнехт подчеркнула, что для Германии мудрее было продолжать политику посредничества между США, Восточной Европой и Россией, а не поставлять киевскому режиму вооружения.

Вагенкнехт подчеркнула, что не поддерживает проведение специальной операции РФ на территории Украине, однако назвала обоснованными опасения Москвы по поводу расширения НАТО на восток.

Ранее Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине.