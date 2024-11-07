«Банановая республика». Захарова назвала главную проблему правительства Германии

Германия стала единственной страной мира, где после победы на президентских выборах США Дональда Трампа развалилась правительственная коалиция и началась перетасовка всего кабинета министров. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что выстроенная в Германии политическая система представляет собой классическую «банановую республику».

«Берлин не смог сохранить жизненно важный для своих граждан и промышленно-хозяйственного комплекса российский газ, упустил возможность удержать темпы экономического роста, покорно наблюдает за эмиграцией своих производств и компаний в США — лишь бы Вашингтону было приятно», — пояснила Захарова.

Представитель МИД добавила, что распад правительственной коалиции стал очередным доказательством того, что никакой самостоятельностью Германия не обладает, а полностью находится под контролем действующих в Евросоюзе американских неолибералов.

Охвативший правительственную коалицию Германии кризис привел к увольнению министра финансов Кристиана Линднера, который выступил с предложением сформировать новое правительство. Решение о его отставке принял канцлер Германии Олаф Шольц.

Раскол в коалиции социал-демократов, зеленых и Свободной демократической партии начался еще несколько месяцев назад во время разработки проекта бюджета. Камнем преткновения стали экономика и промышленность.

Линднер настаивал на сокращении налогов, но тогда ставился под вопрос финансирования инвестиционной программы министра экономики Роберта Хабека. Также участники не сошлись во мнении по вопросам дальнейшего финансирования Украины.