«Банановая республика». Захарова назвала главную проблему правительства Германии
Захарова назвала политическую систему Германии «банановой республикой»
Германия стала единственной страной мира, где после победы на президентских выборах США Дональда Трампа развалилась правительственная коалиция и началась перетасовка всего кабинета министров. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что выстроенная в Германии политическая система представляет собой классическую «банановую республику».
«Берлин не смог сохранить жизненно важный для своих граждан и промышленно-хозяйственного комплекса российский газ, упустил возможность удержать темпы экономического роста, покорно наблюдает за эмиграцией своих производств и компаний в США — лишь бы Вашингтону было приятно», — пояснила Захарова.
Представитель МИД добавила, что распад правительственной коалиции стал очередным доказательством того, что никакой самостоятельностью Германия не обладает, а полностью находится под контролем действующих в Евросоюзе американских неолибералов.
Охвативший правительственную коалицию Германии кризис привел к увольнению министра финансов Кристиана Линднера, который выступил с предложением сформировать новое правительство. Решение о его отставке принял канцлер Германии Олаф Шольц.
Раскол в коалиции социал-демократов, зеленых и Свободной демократической партии начался еще несколько месяцев назад во время разработки проекта бюджета. Камнем преткновения стали экономика и промышленность.
Линднер настаивал на сокращении налогов, но тогда ставился под вопрос финансирования инвестиционной программы министра экономики Роберта Хабека. Также участники не сошлись во мнении по вопросам дальнейшего финансирования Украины.