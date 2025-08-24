Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Российскую спортсменку Марию Шарапову официально включили в Международный зал теннисной славы. Информация об этом появилась на сайте организации.

За Шарапову проголосовали болельщики, ее же выбрали члены жюри.

Российская теннисистка завершила карьеру в 2020 году. Она — обладательница Большого шлема, а всего на счету Шараповой пять титулов на турнирах Большого шлема.

Шарапова стала третьей представительницей России в Международном зале славы, также там значатся имена Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

В 2024 году Шарапова вошла в тройку лучших теннисисток ХХI века. Эксперты приняли в расчет ее 36 титулов WTA, пять из которых — турниры Большого шлема.

Недавно теннисистка выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Выстроенный по заказу особняк с видом на океан оценили в почти в 25 миллионов долларов.