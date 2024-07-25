Шарапова вошла в тройку лучших теннисисток ХХI века

Американский спортивный телеканал составил рейтинг лучших теннисисток ХХI века. В него по версии ESPN вошла Мария Шарапова.

Отмечается, что эксперты приняли в расчет 36 титулов WTA, завоеванных Шараповой, пять из которых — турниры Большого шлема. Выше нее в рейтинге расположились сестры Уильямс из США.

Как сообщила «Национальная служба новостей», в пятерку лучших также вошли Ига Швентек, Жюстин Энен и Ким Клейстерс.

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