Мария Шарапова выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе за 26 млн долларов

Покинувшая большой спорт теннисистка Мария Шарапова выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Выстроенный по заказу особняк с видом на океан оценили в 24,995 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на агента недвижимости Сюзан Перриман из фирмы Carolwood Estates сообщила газета The Wall Street Journal .

Риелтор пояснила, что владелица дома решила продать американскую недвижимость, поскольку намерена больше времени проводить в Европе, где живет ее муж — британский бизнесмен Александр Гилкс.

Осмотревшие дом журналисты отметили, что он окружен зелеными стенами, что дает уединение, а также обнаружили разбитый японский садик. Теннисного корта у дома нет, а значит, о возвращении в спорт Шарапова не задумывалась.

Недвижимость расположена в районе Манхэттен-Бич, в 32 километрах к юго-западу от центра Лос-Анджелеса.

Это не единственная американская недвижимость Шараповой. В начале прошлого года бывшая теннисистка приобрела особняк в калифорнийском поселении Монтесито рядом с домами актера Орландо Блума и певицы Кэти Перри. За дом спортсменка заплатила 11,5 миллиона долларов.