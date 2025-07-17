Мария Шарапова выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе за 26 млн долларов
Покинувшая большой спорт теннисистка Мария Шарапова выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Выстроенный по заказу особняк с видом на океан оценили в 24,995 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на агента недвижимости Сюзан Перриман из фирмы Carolwood Estates сообщила газета The Wall Street Journal.
Риелтор пояснила, что владелица дома решила продать американскую недвижимость, поскольку намерена больше времени проводить в Европе, где живет ее муж — британский бизнесмен Александр Гилкс.
Осмотревшие дом журналисты отметили, что он окружен зелеными стенами, что дает уединение, а также обнаружили разбитый японский садик. Теннисного корта у дома нет, а значит, о возвращении в спорт Шарапова не задумывалась.
Недвижимость расположена в районе Манхэттен-Бич, в 32 километрах к юго-западу от центра Лос-Анджелеса.
Это не единственная американская недвижимость Шараповой. В начале прошлого года бывшая теннисистка приобрела особняк в калифорнийском поселении Монтесито рядом с домами актера Орландо Блума и певицы Кэти Перри. За дом спортсменка заплатила 11,5 миллиона долларов.