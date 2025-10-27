NYT: мощность ракет «Буревестник» сопоставима со взрывом на Чернобыльской АЭС

Российские ракеты «Буревестник» поражают воображение. Их разрушительная сила сравнима с катастрофой на Чернобыльской АЭС. Такое заявление сделал эксперт по ядерному нераспространению в колледже Миддлбери Джеффри Льюис в интервью The New York Times .

«Это маленький летающий Чернобыль», — сказал он.

По словам Льюиса, это научно-фантастическое оружие, с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями.

В начале 2000-х годов Москва начала развивать системы противоракетной обороны. Льюис отметил, что Россия объявила о работе над «Буревестником» в 2018 году. Тогда президент Владимир Путин заявил, что разработка ракеты — ответ на действия США.

Он добавил, что «Буревестник» спроектирован так, чтобы уклоняться от системы, подобной «Золотому куполу».

Бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в свою очередь заметил, что российская крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» произвела революцию в вооружении и создала проблемы для США.

Соединенные Штаты отправили атомную подводную лодку к берегам России в ответ на испытания «Буревестника».