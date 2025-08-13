Защита в космосе и на Земле. Пентагон представил модель системы ПРО «Золотой купол»

Проект новой системы противоракетной обороны США включит в себя четыре уровня защиты, начиная от системы спутников и заканчивая наземными, покрывающими всю континентальную части страны, а также штаты Аляска и Гавайи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на презентацию Пентагона, которую ведомство представило компаниям-подрядчикам.

Архитектуру новой системы выстроили из четырех интегрированных уровней. Первый — космический — представляет собой спутники для обнаружения и предупреждения о возможной ракетной атаки. Эта же система сработает как навигатор для ответного удара.

На земле перехватывать вражеские снаряды станут три системы защиты, включающие в себя ракеты перехватчики, радарные решетки и лазеры.

Одной из главных новинок оказалась разработка в одном из центральных штатов поля с шахтами для ракет-перехватчиков NGI, способных сбивать в космосе или на подлете межконтинентальные ядерные носители.

Они войдут в единую систему с комплексами противоракетной обороны THAAD и Aegis.

Новое ракетное поле станет для США третьим по счету: первые два находятся в Южной Калифорнии и на Аляске.

Предварительная стоимость «Золотого купола» составила 175 миллиардов долларов. Но это не окончательная сумма, потому что подрядчикам не назвали необходимое количество пусковых установок, ракет-перехватчиков и наземных станций.

Пока конгресс выделил на строительство 25 миллиардов долларов, еще 45 миллиардов президент США Дональд Трамп указал в бюджетном запросе на 2026 год.

В начале июля Пентагон объявил, что Трамп направил в конгресс запрос на увеличение статей бюджета на оборону и национальную безопасность до 1,01 триллиона долларов. Основные расходы направят на создание противоракетной системы «Золотой купол», инфраструктуру ядерного вооружения и строительство новых авианосцев.