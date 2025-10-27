Российская крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» произвела революцию в вооружении и создала проблемы для США. Об этом RT заявил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

По его словам, появление этой ракеты значительно усложнит в США работу с системой ПРО «Золотой купол», так как «Буревестник» способен обходить американские оборонительные сети. Вашингтону придется пересмотреть принципы обороны. В частности, создать сплошное радиолокационное покрытие по всему периметру Америки, чтобы защититься от нее.

«С появлением ракеты „Буревестник“ именно это и придется делать, что сильно усложнит задачу и увеличит расходы», — пояснил эксперт.

Ранее в Испании заявили, что президент Владимир Путин послал Западу четкий сигнал о преимуществе ВС РФ в Донбассе. Глава государства отметил успехи российской армии на Покровской и Купянском направлениях, а также сообщил о завершении испытаний ракеты «Буревестник».