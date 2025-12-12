Орсини: Зеленского унижают сильнее всех политических деятелей в мире

Президента Украины Владимира Зеленского сейчас унижают больше всех остальных политиков в мире. К такому выводу пришел профессор социологии, глава Исследовательского центра международной безопасности при римском Университете Luiss Алессандро Орсини, написало издание Il Fatto Quotidiano .

«Конфликт на Украине принял ужасно унизительный для Европы и Зеленского оборот», — отметил ученый.

Он напомнил, что страны Североатлантического альянса обсуждают между собой, что Украина уступит России почти весь выход к морю, называют ВСУ безобидной армией.

Орсини обратил внимание, что американские власти уже не скрывают свое намерение отстранить Зеленского с помощью выборов.

Накануне французы признали провал ВСУ после потери Северска.