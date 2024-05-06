Макрону и главе ЕК напомнили о роли Китая для решения кризиса на Украине | 360°

Мир 06 мая 2024, 19:50 Макрону и главе ЕК напомнили о роли Китая для решения кризиса на Украине Си Цзиньпин: Китай не создавал кризис на Украине и не был стороной конфликта РИА «Новости»

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Китай не создавал кризис на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Отдельно он подчеркнул, что страна также не является стороной этого конфликта, сообщило РИА «Новости».

«Все это время Китай энергично работал над содействием мирным переговорам», — указал Си Цзиньпин.

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По словам председателя КНР, позиция страны объективна и справедлива, а ее конструктивная роль уже получила широкое признание со стороны международного сообщества.

«Китай готов поддерживать контакты с соответствующими сторонами», — добавил он.

В минувшее воскресенье, 5 мая, Си Цзиньпин впервые за пять лет прибыл во Францию. Его сопровождает супруга Пэн Лиюань.

Европейское турне председателя КНР продлится до 10 мая. Планируется, что политик также посетит Сербию и Венгрию.