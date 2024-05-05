Си Цзиньпин прибыл в Париж | 360°

Мир 05 мая 2024, 18:00 Си Цзиньпин прибыл в Париж Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом во Францию Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Председатель Китая Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Париж. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР (CCTV).

В аэропорту французской столицы китайского лидера встретил премьер-министр Габриэль Атталь. По данным СМИ, этот визит имеет большое значение для развития китайско-французских отношений.

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«Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Франция являются особыми друзьями и взаимовыгодными партнерами», — отметили авторы материала.

Китайский лидер заявил, что обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы. По словам французского лидера, в рамках встречи поднимут тему олимпийского перемирия во всех текущих конфликтах, включая украинский.