КНР и Франции будут работать над урегулированием украинского кризиса | 360°

Мир 05 мая 2024, 19:38 КНР и Франции будут работать над урегулированием украинского кризиса Си Цзиньпин заявил, что КНР и Франция поработают над решением кризиса на Украине Xie Huanchi/XinHua/globallookpress

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Китайская сторона готова вместе с Францией и всем международным сообществом искать способы урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщила газета Le Figaro.

«Мы надеемся, что мир и стабильность скоро вернутся в Европу. Мы намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти правильные пути разрешения кризиса», — отметил он.

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Китайский лидер 5 мая прилетел во Францию. В парижском аэропорту его встретил премьер-министр Габриэль Атталь. Журналисты пояснили, что визит китайского лидера крайне важен для дальнейших отношений между КНР и Францией.

По словам Си Цзиньпина, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном он намерен поднять вопрос о двусторонних отношениях, а также обсудить региональные и международные темы. Французский лидер заявлял о намерении поговорить о возможности олимпийского перемирия на время всех текущих конфликтов, в том числе украинского.