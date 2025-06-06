Макрона обвинили в растрате денег Франции на Украину
Политик Филиппо обвинил Макрона в растрате денег Франции на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон растратил национальные средства на поддержку Украины, не оставив для армии своей страны ни цента. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в соцсети Х.
«Ни цента не осталось для французской армии! Только что появились цифры, и они ужасны: Макрон все время лгал! Он отдает все Украине», — возмутился политик.
По мнению Филиппо, французская армия находится в наихудшем за всю историю республики состоянии.
Ранее Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается завершать конфликт с Россией. Он доказал это, совершив террористические атаки на российские аэродромы.
Политик раскритиковал заявление Макрона о необходимости принудить Россию к перемирию. Филиппо задался вопросом, не значит ли это, что Франция должна направить еще больше денег, оружия и военных на Украину.