Президент Франции Эммануэль Макрон растратил национальные средства на поддержку Украины, не оставив для армии своей страны ни цента. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в соцсети Х .

«Ни цента не осталось для французской армии! Только что появились цифры, и они ужасны: Макрон все время лгал! Он отдает все Украине», — возмутился политик.

По мнению Филиппо, французская армия находится в наихудшем за всю историю республики состоянии.

Ранее Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается завершать конфликт с Россией. Он доказал это, совершив террористические атаки на российские аэродромы.

Политик раскритиковал заявление Макрона о необходимости принудить Россию к перемирию. Филиппо задался вопросом, не значит ли это, что Франция должна направить еще больше денег, оружия и военных на Украину.