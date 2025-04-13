«Что это значит?!» Во Франции разозлились на слова Макрона о России

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости принудить Россию к прекращению огня вызвало возмущение у лидера партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Свое негодование он выразил в соцсети X.

«Что это значит?! Принудить, отправив еще больше оружия, денег и даже французских солдат на Украину?!» — задался вопросом политик.

Филиппо также заявил, что своими действиями Макрон способствует приближению третьей мировой войны, а не перемирия.

Ранее французский лидер заявил о необходимости принудить Россию к перемирию на Украине. По словам Макрона, Франция якобы неустанно работает над этим вопросом со своими партнерами.

Аналогичное заявление прозвучало в Великобритании. Премьер-министр Кир Стармер сообщил, что властям России нужно согласиться на перемирие без выдвижения условий.