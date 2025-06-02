Политик Филиппо: Зеленский ясно показал, что не хочет завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский, совершив теракты на российских аэродромах, показал, что он не собирается завершать конфликт с Россией. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X .

По его словам, Украина тайно от США и лидера страны Дональда Трампа, но при поддержке «воинственных сил» ЕС и президента Франции Эммануэля Макрона, провела масштабную операцию по уничтожению российских боевых самолетов, включая удары по территории Сибири.

«Операция „Паутина“ готовилась полтора года, что явно указывает на помощь агрессивных иностранных государств», — отметил Филиппо.

Политик добавил, что эти действия подрывают мирные переговоры и делают диалог невозможным. Он подчеркнул, что удар был нанесен накануне запланированных переговоров.