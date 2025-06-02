«Все, чтобы не допустить мира». Во Франции раскрыли кровожадные намерения Зеленского

Политик Филиппо: Зеленский ясно показал, что не хочет завершения конфликта

President Of Ukraine/Keystone Press Agency
Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский, совершив теракты на российских аэродромах, показал, что он не собирается завершать конфликт с Россией. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

По его словам, Украина тайно от США и лидера страны Дональда Трампа, но при поддержке «воинственных сил» ЕС и  президента Франции Эммануэля Макрона, провела масштабную операцию по уничтожению российских боевых самолетов, включая удары по территории Сибири.

«Операция „Паутина“ готовилась полтора года, что явно указывает на помощь агрессивных иностранных государств», — отметил Филиппо.

Политик добавил, что эти действия подрывают мирные переговоры и делают диалог невозможным. Он подчеркнул, что удар был нанесен накануне запланированных переговоров.

Если война закончится, коррупция прекратится. Зеленский потеряет пост, а европейские чиновники и украинская элита лишатся денег. Вот почему они делают все, чтобы не допустить мира.

Флориан Филиппо

лидер французской партии «Патриоты»

Лидер «Патриотов» призвал Францию полностью выйти из конфликта, прекратить поставки оружия и не отправлять своих военных на Украину. Он также предупредил, что нынешние действия могут привести к третьей мировой войне.

Ранее Зеленский признал, что ВСУ провели операцию против аэродромов России. По его словам, Украина задействовала больше сотни FPV-дронов и столько же операторов беспилотников.

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