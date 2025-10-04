Макрон сообщил о гибели сопровождавшего ВСУ французского фотокорреспондента

Сопровождавший ВСУ французский фотокорреспондент погиб на Украине. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.

«Наш соотечественник, фотожурналист Антони Лалликан, сопровождал украинскую армию на фронте сопротивления. С глубокой скорбью я узнал о его гибели», — написал Макрон, выразив соболезнования родным и близким корреспондента.

По утверждению Макрона, фотокорр погиб якобы из-за атаки российских дронов.

Международная федерация журналистов сообщила, что Лалликан погиб в Донбассе, где был «на задании» от фотоагентства Hans Lucas. По заявлению организации, в результате той же атаки пострадал и украинский журналист.

Ранее Макрон заявил, что Евросоюз больше не планирует конфисковывать замороженные российские активы. По его мнению, это решение создаст угрозу мировой стабильности.