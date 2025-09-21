Франция испугалась российских активов. Макрон заявил о «полном хаосе»

Страны Европейского союза больше не планируют конфисковывать замороженные на Западе активы российского Центробанка. Это мнение в беседе с CBS News высказал французский лидер Эммануэль Макрон.

Глава Пятой республики пояснил, что Евросоюз не может себе позволить действовать в обход международных норм. Решение о конфискации активов России создаст угрозу мировой стабильности, полагает политик.

Уважение к главенству закона, продолжил Эммануэль Макрон, для европейских стран остается принципиальным. Отказ от таких правил может привести всю систему к «началу полного хаоса».

Французский лидер подчеркнул, что конфисковать активы Центрального банка России невозможно даже в условиях текущего кризиса.

«Мы предсказуемы и не будем делать с этими замороженными активами невозможных вещей. Мы взяли их в качестве залога, и все проценты, полученные от этого замороженного актива, использовали для финансирования наших усилий на Украине», — добавил политик.

Западные страны после февраля 2022 года заморозили порядка 300 миллиардов долларов средств Центробанка России. Большая их часть хранится в европейском депозитарии.

Налоги на доходы с этих активов Евросоюз с прошлого года тратит на помощь Украине. Пока Киев получил порядка 10 миллиардов долларов из такого источника.

Украина неоднократно требовала полностью конфисковать российские активы. В России полагают, что это обойдется Западу в 285 миллиардов долларов.