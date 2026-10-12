Юрист Козьякова посоветовала не делиться с ИИ персональными данными

Юрист Наталия Козьякова посоветовала не делиться с ИИ персональными данными, финансовой информацией, учетными данными и медицинскими сведениями. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Эксперт Козьякова предупреждает: для качественного ответа ИИ обычно достаточно обезличенного текста. Не передавайте модели персональные данные (Ф. И. О., адрес, паспорт, СНИЛС, ИНН, телефоны, банковские карты, пароли), медицинские записи и корпоративную информацию (клиентские базы, отчетность, внутреннюю переписку).

Удаление имени не гарантирует анонимности, так как запросы используются для дообучения, а человека можно вычислить по деталям. Заменяйте реальные данные условными обозначениями. Отправка конфиденциальной информации грозит нарушением закона о персональных данных, разглашением коммерческой тайны и репутационными рисками.