Макрон поговорил с Зеленским по телефону перед встречей в Лондоне

Президент Франции Эммануэль Макрон инициировал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом европейский лидер сообщил в соцсети X.

По словам Макрона, он озвучил Зеленскому результаты своих недавних обсуждений украинского урегулирования на международном уровне. В частности, речь шла о Китае.

В этот же день глава киевского режима поговорил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Зеленский назвал этого разговор конструктивным и продуктивным.

В понедельник, 8 декабря, в Лондоне состоится встреча Макрона, Зеленского и немецкого канцлера Фридриха Мерца. К ним присоединится британский премьер Кир Стармер. Лидеры стран «продолжат координацию» по поводу недавних встреч украинской и американской делегаций.

Французский президент выразил уверенность, что только совместные усилия европейцев и американцев помогут достигнуть мира на Украине.