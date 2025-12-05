«Все отрицаю». Макрон опроверг слова о предательстве США
Макрон заявил, что не предупреждал Зеленского о предательстве США
Президент Франции Эммануэль Макрон не предупреждал украинского коллегу Владимира Зеленского о возможном предательстве со стороны США. Опровержение французского лидера опубликовало агентство Reuters.
Макрон заявил, что не обсуждал с европейскими лидерами и Зеленским потенциальную угрозу со стороны команды Дональда Трампа.
«Я все отрицаю. Мы приветствуем и поддерживаем мирные усилия, предпринимаемые США. Нам нужны США для мира», — сказал он.
По словам Макрона, единство между Европой и Соединенными Штатами играет решающую роль для поддержки Украины, поэтому между ними «нет недоверия».
Французский президент отметил, что прочный и крепкий мир на Украине невозможно достигнуть без совместных усилий европейцев, американцев, канадцев и японцев.
Немецкие СМИ сообщили, что Зеленского предупредили о возможном предательстве США. Украинский лидер получил эту информацию от Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. В ходе телефонного разговора они заявили, что американская сторона сейчас ведет опасную игру.