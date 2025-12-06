Зеленский объявил о разговоре с Уиткоффом и Кушнером

Предметным и конструктивным назвал украинский лидер Владимир Зеленский телефонный разговор со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером после их встречи с членами украинской делегации во Флориде. Об этом он написал в Telegram-канале .

Зеленский заявил, что беседу посвятили ключевым пунктам, которые остановят боевые действия и дадут стране новые гарантии безопасности.

«Украина настроена работать честно с американской стороной и в дальнейшем, чтобы реально принести мир. Договорились о следующих шагах», — объявил украинский лидер.

Он отметил, что теперь ждет от участвовавших в переговорах во Флориде главы делегации Рустема Умерова и сопровождавшего его начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова подробный отчет.

«Не все можем обсудить по телефону, поэтому нужно детально поработать с командами над идеями и предложениями», — пояснил Зеленский.

Переговоры украинской и американской делегаций прошли во Флориде 4 и 5 декабря.

Пресс-служба Госдепартамента США заявила, что диалог носил конструктивный характер, но окончательный прогресс по урегулированию конфликта теперь зависит от России.