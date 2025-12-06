Стал известен состав переговорщиков с Зеленским в Лондоне

The Independent: Зеленский встретится с Макроном, Стармером и Мерцем в Лондоне

The Presidential Office of Ukraine
Фото: The Presidential Office of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с лидером Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время визита в Лондон 8 декабря. Об этом сообщила газета The Independent.

Во время переговоров стороны обсудят мирное урегулирование, а также гарантии безопасности Украины со стороны США.

Ранее Владимир Зеленский сообщал об изменениях в плане по урегулированию конфликта, выдвинутом Вашингтоном. На данный момент в основе документа лежат 20 пунктов. Следующие шаги украинской стороны зависят от определенных сигналов от США.

