В Кремле заявили о бессмысленности угроз санкциями
Песков назвал пустым делом угрозы России новыми санкциями
Попытки пугать Россию новыми санкциями являются пустым делом: страна знает, как минимизировать негативные последствия от ограничений. Об этом журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы уже привыкли к санкциям, мы даже представляем себе, что будем делать после объявления санкций, как будем минимизировать последствия», — ответил он.
Ранее стало известно, что Евросоюз намерен включить страховую компанию ВСК и компанию «Сургутнефтегаз» в 17-й пакет антироссийских санкций.
Кроме того, в новый список рестрикций внесут 150 танкеров, 60 юридических и физических лиц, при этом он не предусматривает новых торгово-экономических ограничений.
Еврокомиссия рассчитывает на заседании 20 мая добиться утверждения 17-го санкционного пакета странами ЕС.