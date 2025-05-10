В Кремле заявили о бессмысленности угроз санкциями

Попытки пугать Россию новыми санкциями являются пустым делом: страна знает, как минимизировать негативные последствия от ограничений. Об этом журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы уже привыкли к санкциям, мы даже представляем себе, что будем делать после объявления санкций, как будем минимизировать последствия», — ответил он.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен включить страховую компанию ВСК и компанию «Сургутнефтегаз» в 17-й пакет антироссийских санкций.

Кроме того, в новый список рестрикций внесут 150 танкеров, 60 юридических и физических лиц, при этом он не предусматривает новых торгово-экономических ограничений.

Еврокомиссия рассчитывает на заседании 20 мая добиться утверждения 17-го санкционного пакета странами ЕС.