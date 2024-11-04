Майя Санду набрала 55,07% голосов после обработки 99% бюллетеней

ЦИК Молдавии обработал 99,05% бюллетеней. Действующий президент страны Майя Санду лидирует с отрывом более чем в 10%.

За Санду отдали голоса 55,07% пришедших на выборы. Ее оппонент, экс-генпрокурор Александр Стояногло набрал 44,93%.

Как заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон, бывший генеральный прокурор выиграл выборы на территории страны, а его конкурентка победила только за счет голосов диаспоры за рубежом.

По мнению директора социологической компании Intellect Group Яна Лисневского, выборы в Молдавии раскололи общество, в республике будут постоянно возникать конфликты следующие четыре года. Это повлечет за собой рост преступности.