Экс-президент Молдавии рассказал, кто на самом деле победил на выборах

Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло выиграл президентские выборы на территории страны, конкурентка и действующий глава государства Майя Санду обошла его только благодаря голосам из диаспоры за рубежом. Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон в беседе с ТАСС .

По данным ЦИК Молдавии, после подсчета 97,93% за Санду проголосовали 54,35% избирателей. Наибольший отрыв от своего соперника у нее за рубежом и в Кишиневе. За границей политик набрала более 80%. В столице республики за нее проголосовали 57,38% пришедших на избирательные участки.

Стояногло с большим перевесом в голосах выиграл в Гагаузии, откуда он родом. Там за него проголосовали 97% избирателей.