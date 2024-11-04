Молдавии предсказали мрачное будущее после победы Санду

Президентские выборы в Молдавии сильно раскололи общество, страну ждут четыре года конфликтов, роста преступности и оттока населения. Такое заявление сделал директор социологической компании Intellect Group Ян Лисневский в эфире телеканала GRT .

«Наше государство крайне расколото. <…> Мы не осознаем, что последующие четыре года у нас будут конфликты, будет рост преступности из-за конфликтного состояния в обществе и из-за материального разрыва, уровня обнищания», — заявил Лисневский.

Эксперт отметил, что в будущем за границей будет рождаться больше молдаван, чем в Молдавии. Президенту придется вести большую работу, чтобы объединить общество.

Бывший президент республики Игорь Додон заявил, что молдаване выбрали кандидата от Партии социалистов Александра Стояногло, а Майя Санду победила только благодаря диаспоре за границей.