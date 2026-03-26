Мадуро не смог добиться закрытия дела из-за отсутствия денег на адвоката

Слушание проходило в федеральном суде Нью-Йорка. Мадуро и его жена Силия Флорес, обвиненные в наркотерроризме, через адвоката Барри Поллака пожаловались на невозможность оплатить судебные издержки средствами правительства Венесуэлы из-за американских санкций, введенных в 2019 году.

Супруги сочли это нарушением права на защиту по своему выбору и потребовали закрыть дело.

Федеральные прокуроры отвергли аргумент. По их мнению, запрет на использование средств венесуэльского правительства не нарушает пятую и шестую поправки к Конституции США, потому что в данном случае опасения по поводу национальной безопасности перевешивают право президентской четы.

«Право на защиту имеет первостепенное значение», — заявил судья Элвин Хеллерстайн.

Он согласился с тем, что сложность этого дела создает настолько серьезную нагрузку, что для его рассмотрения необходим частный адвокат. Но Хеллерстайн все же отверг ходатайство защиты об отклонении иска.

Ранее МИД России потребовал освободить Мадуро и его жену. США обвинили в нарушении суверенитета Венесуэлы при захвате ее лидера.