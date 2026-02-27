Мадуро потребовал от США прекратить суд над ним

Президент Венесуэлы Николас Мадуро через адвоката потребовал прекратить судебное разбирательство в США, указав на процессуальные нарушения. В ходатайстве он заявил о нарушении его конституционных прав и попросил отклонить обвинительное заключение, сообщило РИА «Новости» .

«Президент Мадуро с уважением просит этот суд отклонить обвинительное заключение против него», — сказано в жалобе.

Защита настаивает, что в ходе преследования права венесуэльского лидера нарушили, а Вашингтон мешает Каракасу оплачивать услуги адвокатов.

«Поведение правительства США не только подрывает права Мадуро, но и обязанность суда провести справедливое разбирательство», — подчеркнули в документе.

Если суд отклонит ходатайство, адвокат грозит отказаться от ведения дела. Ранее венесуэльского президента заочно обвинили в наркотерроризме, США назначили награду за его поимку. Мадуро называет обвинения политически мотивированными.