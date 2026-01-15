Уголовное дело против Мадуро станет головной болью для прокуроров США

Федеральным прокурорам США предстоит долгая работа для подготовки материалов дела против похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. На главные проблемы обратили внимание юристы, с которыми пообщалось издание Politico .

Они пояснили, что для начала суду необходимо разобраться, можно ли считать захват Мадуро законным и считался ли он законным президентом Венесуэлы.

Этот момент учли сотрудники Министерства юстиции, которые в обвинительном заключении напомнили, что США перестали признавать победу Мадуро на президентских выборах с 2019 года

«Учитывая сложные юридические аспекты дела, объем раскрытых материалов и то, что оно засекречено, потребуется „вечность“, чтобы оно дошло до суда присяжных», — заявил бывший начальник отдела по борьбе с терроризмом и международной торговлей наркотиками в прокуратуре Манхэттена Джеффри Браун.

Он не исключил, что, когда дело наконец дойдет до суда, действующих президента, прокурора и рассматривающего дело 92-летнего окружного судью Элвина Хеллерстайна уже не будет.

Прокурор Манхэттена Джей Клейтон допустил, что дело Мадуро все же рассмотрят быстро. Он напомнил, что после захвата президента Панамы Мануэля Норьеги обвинению потребовалось всего два года для передачи дела в суд.

Также он добавил, что есть множество прецедентов, доказывающих законность силового захвата Мадуро. В пример Клейтон привел аресты причастных к нападению на правительственные здания в Бенгази в 2012-м и задержание подозреваемых во взрыве самолета Pan Am 103 в 1988 году.

Следующее судебное заседание с четой Мадуро пройдет 17 марта. До этого момента супруги останутся в следственном изоляторе Бруклина. Сын венесуэльского лидера объявил, что получил весточку от находящихся в тюрьме родителей.