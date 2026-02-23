МИД России призвал США немедленно освободить президента Венесуэлы Мадуро

Замглавы МИД России Дмитрий Любинский призвал США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Дипломат заявил об этом на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Самым решительным образом призываем Вашингтон незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Неизменно выступаем за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий», — сказал Любинский.

Дипломат отметил, что члены группы подверглись усиливающемуся давлению, но все-равно поддерживают действия легитимных венесуэльских властей по защите суверенитета и национальных интересов страны. Венесуэле должно быть гарантировано право на определение своей судьбы без внешнего вмешательства.

Любинский назвал вооруженную агрессию США против Боливарианской Республики 3 января вопиющим нарушением международного права, включая Устав ООН. Кроме того, Россия выступила против односторонних санкций и мер принуждения, действующих против Венесуэлы десятилетиями и принимающих все более изощренные формы.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что США хотели бы реализовать венесуэльский сценарий на Кубе, но особых подвижек у американцев там пока не наблюдается.