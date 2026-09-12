Луна призвала Пентагон создать механизм отключения ИИ в оборонных системах

Пентагон должен предусмотреть возможность мгновенного отключения систем искусственного интеллекта, встроенных в оборонную инфраструктуру США. Об этом заявила конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна в интервью Fox News .

«Я хочу, чтобы Пентагон обеспечил наличие встроенных мер безопасности во всех системах [искусственного интеллекта], которые интегрированы в нашу нынешнюю систему обороны, чтобы при необходимости их можно было немедленно отключить», — сказала Луна.

Поводом для заявления стала дискуссия о рисках ускоренных темпов разработки ИИ. Глава Anthropic Дарио Амодей ранее призвал технологические компании замедлить создание более мощных моделей нейросетей, чтобы повысить уровень безопасности.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что не рассматривает развитие искусственного интеллекта как угрозу, способную привести к исчезновению человечества.