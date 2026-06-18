Лукашенко взял под личный контроль расследование удара по автобусу с детьми

Выяснение обстоятельств удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми взял под личный контроль президент страны Александр Лукашенко. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь-1» .

По словам Вольфовича, Лукашенко дал поручения Следственному комитету и спецслужбам разобраться в произошедшем. Он подчеркнул, что власти соберут объективную информацию и доложат ее президенту.

«Этот факт он держит на самом жестком контроле, это связано со здоровьем и безопасностью наших граждан», — сказал госсекретарь.

На трассе в Брянской области 18 июня украинский беспилотник нанес удар по автобусу с детьми из Гомельской области. Сопровождавшая группу женщина умерла на месте от полученных травм. Ранения разной степени тяжести получили шесть школьников и двое взрослых.

После атаки Лукашенко запретил организованный выезд детей за границу без государственного контроля и специального разрешения.