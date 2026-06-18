«Надо посидеть дома»: Лукашенко запретил поездки детей за границу без госнадзора

Лукашенко призвал к запрету поездок детских групп за границу после теракта ВСУ

Выезд за границы Белоруссии детей необходимо сопровождать государственным надзором специального разрешения. Как сообщило БелТА , с таким заявлением выступил глава республики Александр Лукашенко по итогам совещания, посвященного удару беспилотника ВСУ по автобусу с детской футбольной командой из Гомельской области под Брянском.

Глава государства подчеркнул, что никого не осуждает, но просит родителей временно отказаться от поездок с детьми за границу на соревнования.

«Надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. <…> И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что в стране достаточно футбольных полей для занятия как взрослых спортсменов, так и детских команд.

В ходе заседания президент Белоруссии заявил, что автобус с детьми из Гомельской области атаковал украинский беспилотник. Он подчеркнул, что ждет честного ответа от властей соседней страны или сам установит правду.

Беспилотник ударил по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области в минувшую среду, 17 июня. От полученных ранений погибла сопровождавшая школьников женщина, травмы различной степени тяжести получили восемь человек, включая шестерых детей. Следователи завели уголовное дело о теракте.