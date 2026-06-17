Теракт против белорусских детей. Что известно об ударе дронов ВСУ по автобусу под Брянском

Поездка в оздоровительный лагерь на Черном море за секунды превратилась в кошмар для белорусских школьников. Двухэтажный автобус попал под удары украинских беспилотников в Почепском районе Брянской области. Находившаяся в салоне женщина погибла на месте, ранения получили несколько детей и взрослых. 360.ru собрал главное о теракте.

Удар ВСУ

В попавшем под удары украинских беспилотников автобусе находились 28 учеников детско-юношеской спортивной школы из Речиц и 13 детей из студии танцев Гомеля. Детей сопровождали родители и тренеры. Всего в салоне были 88 человек. Все они ехали в Геленджик в оздоровительный лагерь и на учебно-тренировочные сборы. Запущенные с территории Украины беспилотники ударили по автобусу около 11:00. На месте погибла жена одного из тренеров, ранения получили восемь человек, включая шестерых юных футболистов.

Пострадавших доставили в Брянскую областную больницу, где врачи оценили состояние одного мужчины и двух детей как тяжелое. Остальным пассажирам оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что пассажиров, которые не получили травмы в результате атаки, доставили в пункты временного размещения, где им предоставили все необходимое, а также выставили охрану из числа военнослужащих.

Фото: ВРИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук / Telegram

Он отметил, что основной удар пришелся в район правого колеса. Поэтому пострадали пассажиры, которые находились в этой части автобуса. «Выглядит, как удар по боевой технике. Это сделали осознанно те, кто имеет определенный боевой опыт», — заявил Ковальчук, подчеркнув, что сделал такие выводы на оснований фотографий с места. Он добавил, что по оперативной информации, этот участок дороги уже подвергался атакам беспилотников, но без таких последствий. Ковальчук уточнил, что эвакуированные в центр временного размещения жители Белоруссии дожидаются прибытия транспорта из Гомеля, чтобы отправиться домой. Он навестил пострадавших детей в больнице. По его словам, школьники сильно испугались, но угрозы для их жизни нет. «Приехал папа одного из ребят, очень переживает, постарался его успокоить. С мальчиком, который сейчас в реанимации, рядом находится мама, она тоже ехала в автобусе. Прогнозы медиков благоприятные, жизни детей ничего не угрожает», — сказал Ковальчук.

Фото: ВРИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук / Telegram

В ближайшее время в больницу приедут специалисты Центра медицины катастроф, специализирующиеся на баротравмах и осколочных ранениях, которые получили дети.

Реакция двух стран

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что после удара украинских боевиков по автобусу с белорусскими школьниками криминалисты завели уголовное дело о теракте. Пресс-служба ведомства опубликовала видео с пострадавшим транспортным средством. На кадрах было видно, что в автобусе выбиты окна, а боковые стенки изрешечены, словно картечью. В салоне на некоторых креслах были видны следы крови и разбросанные вещи. Председатель Следственного комитета Белоруссии Константин Бычек заявил, что криминалисты республики тоже завели уголовное дело. Сотрудники ведомства выехали в Брянскую область для координации действий с российскими коллегами.

Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны исчерпывающих объяснений после атаки беспилотника по автобусу с детьми. В ведомстве подчеркнули, что рассматривают такое поведение как акт терроризма против мирного населения.

Фото: РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем заявлении выразила соболезнования родным и близким погибшей женщины и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Она подчеркнула, что внешнеполитическое ведомство находится в прямом контакте с белорусскими коллегами и посольством в Москве для оказания необходимого содействия. «Решительно осуждаем это гнусное преступление режима Зеленского, который вопреки своим лицемерным заявлениям о якобы приверженности защите детей, сознательно подвергает их опасности», — заявила Захарова. Дипломат призвала международные структуры, правительства других стран и всю мировую общественность оценить деяния украинских боевиков и выступить с осуждением теракта. Захарова подчеркнула, что молчание станет знаком одобрения для киевского режима. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не услышит осуждающих слов от стран Европы после атаки по автобусу с детьми. «Но это не значит, что мы должны опускать руки. Наоборот, мы должны продолжать рассказывать об этих зверствах, без преувеличения, всему миру», — сказал он. Представитель Кремля добавил, что нет никаких сомнений, кто стоял за этим терактом, потому что операторы беспилотника прекрасно видели, что целью для удара стала не военная машина, а автобус с мирными жителями. «Ответные действия — это продолжение специальной военной операции в связи с тем чтобы обезопасить нашу страну и наше население от таких террористических проявлений», — заключил Песков.