Российские ракеты, способные нести ядерные боеголовки, могут вывести с территории Белоруссии. О позиции президента республики Александра Лукашенко сообщило БелТА .

«В процессе переговоров все возможно. Я не исключаю подобные варианты», — отметил лидер республики.

Он подчеркнул, что открыт для любых компромиссов ради наступления мира. Глава государства добавил, что поддержит любое решение, которое будет способствовать урегулированию ситуации на Украине и стабильности в Европе.

Ранее Лукашенко обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с предложением совершить совместный визит в Москву для проведения мирных переговоров. Лидер Украины, находившийся в то время в Будапеште, негативно воспринял слова коллеги и назвал идею несерьезной. Зеленский подчеркнул, что он не чемодан, который можно взять на самолет и улететь.