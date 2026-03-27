Лукашенко пригласил Ким Чен Ына посетить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить республику. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

«Мы всегда будем рады видеть Ким Чен Ына в Беларуси. Вчера во время переговоров президент пригласил его посетить нашу страну», — сказала она.

Встреча Лукашенко и Ким Чен Ына прошла 26 марта в Пхеньяне в резиденции «Кымсусан». Белорусский лидер прибыл в столицу КНДР днем ранее.

Лидеры двух стран подписали двусторонний договор о дружбе и сотрудничестве между государствами и объявили о старте принципиально нового этапа во взаимоотношениях.

Во время визита Ким Чен Ын угостил белорусского президента блюдами корейской кухни. Лукашенко попробовал 12 национальных угощений, включая лапшу с говяжьей вырезкой на латунном блюде, тушеную треску с цветами и голубичное мороженое.