Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе Белоруссии и КНДР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне двусторонний договор о дружбе и сотрудничестве между государствами. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого», приближенный к пресс-службе белорусского лидера.
По словам Лукашенко, отношения Белоруссии и КНДР переходят на принципиально новый этап. В документе изложили цели и принципы взаимодействия двух стран.
«Дружественные отношения наших государств, которые зародились еще во времена Советского Союза, никогда не прерывались», — отметил президент Белоруссии.
Лукашенко прибыл в Пхеньян в среду, 25 марта. В первый день визита он посетил монумент «Освобождение» и возложил к нему венок.
